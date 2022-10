Communauté politique européenne : "Bâtir une intimité stratégique" et montrer "combien Russie et Biélorussie sont isolées"

En plus des 27 États membres de l'UE, 17 autres pays ont été invités dans la capitale tchèque, du Royaume-Uni à la Turquie, en passant par la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les pays des Balkans occidentaux ou encore la Suisse et la Norvège. Sans surprise, les thèmes au menu des échanges sont la paix et la sécurité, ainsi que des défis communs tels que l'énergie, la migration et le climat.

Cette première réunion a une charge symbolique non négligeable, a commenté le Premier ministre belge Alexander De Croo, à son arrivée. "Il suffit de regarder qui est présent. Tout le continent européen est ici, sauf la Russie et la Biélorussie. Cela montre combien ces deux pays sont isolés". Le fait que plusieurs pays ont déjà exprimé leur intérêt à organiser une prochaine réunion de la CPE souligne à ses yeux la nécessité d'un tel forum.