Communauté politique européenne : Alexander De Croo souligne l'importance du message envoyé pour l'Ukraine et la Moldavie

La présence d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement jeudi en Moldavie, pour le deuxième sommet de la Communauté politique européenne (CPE) sur la paix et la stabilité du continent, constitue "un message important" pour le pays hôte et pour l'Ukraine, a affirmé le Premier ministre Alexander De Croo, jeudi à son arrivée à Bulboaca.

"Personne n'aurait cru, il y a un an encore, que près de 50 pays se réuniraient ici en Moldavie. C'est l'occasion de montrer ce que cela signifie d'être unis en Europe, et de l'être autour d'un objectif important: la stabilité, la prospérité et la paix du continent. C'est un message important pour les pays qui sont mis sous pression", a indiqué M. De Croo.

La CPE est un nouveau forum de concertation mis en place l'an dernier après le déclenchement de la guerre russe en Ukraine, afin de promouvoir la stabilité et la paix sur le continent. De nature informelle, elle n'est pas un lieu de décisions, même si l'avenir stratégique de l'Ukraine et de la Moldavie sera au centre des préoccupations des participants.

L'adhésion à l'Otan constitue l'une de ces perspectives pour l'Ukraine. Il faut avancer "pas à pas", a souligné Alexander De Croo, qui place la priorité dans le soutien militaire à la défense du territoire ukrainien. Mais ce n'est qu'après la guerre que seront discutées les relations entre Kiev et l'Alliance atlantique, une fois la stabilité retrouvée, a insisté le chef du gouvernement belge.

La Première ministre moldave Maia Sandu et le président ukrainien Volodymyr Zelensky veulent que la décision d'ouvrir les négociations soit prise au plus tôt. La Commission doit remettre en octobre ses recommandations écrites sur ce point, avant une prise de décision des États membres attendue en décembre.