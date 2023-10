Communales 2024 : à Waterloo, le cadre de vie en ligne de mire

Florence Reuter sera-t-elle encore sur du velours ou pourrait-on assister à une érosion du MR à Waterloo, après 40 années de gouvernance en bleu? Adrien Volant, le co-président d’Ecolo rêve d'alternance, il estime que l'opposition n'est pas suffisamment considérée et qu'au conseil communal, il n'y a pas d'espace pour les débats contradictoires :

" Chaque mois, on dépose des motions, on propose des plans, on dit on est là, on est disponibles mais malheureusement, on a le sentiment qu'on est peu considérés de la part de la majorité. Le débat est très difficile parce que la bourgmestre occupe aussi la position de présidente de séance et quand on est juge et partie, cela rend le climat très hostile."

Une opposition réduite à faire de la figuration? Forte de 24 sièges (contre 5 à Ecolo), la bourgmestre balaye ces objections. Florence Reuter considère que l'opposition fait de l’opposition pour la forme, surtout à l’approche des élections:

" L'opposition me reproche d'être en majorité trop forte. Mais c'est le choix des électeurs et c'est ça la démocratie; il est normal qu'une majorité qui est élue démocratiquement de façon aussi unanime prenne des décisions et garde la confiance confiée par les électeurs."