Commun’Halle : la plateforme qui favorise le commerce local en province de Hainaut

Grand amateur de cuisine, Fabrice Maqua sait à quel point les produits de qualité sont importants pour donner du goût à ses préparations. "Je me suis donc tourné vers les producteurs locaux plutôt que les grandes surfaces… J’ai fait mes recherches et j’ai trouvé d’excellents produits. Je me suis dit qu’il fallait partager ça à un maximum de personnes. C’est comme ça que je suis arrivé à créer le projet Commun’Halle."

Le principe est assez simple. À l’image des Collect&Go, bien connus dans les grandes surfaces, Commun’Halle propose à ses clients de faire leurs courses en ligne et de venir les récupérer, une fois par semaine, dans différentes halles de la province de Hainaut. Sauf qu’ici, l’objectif n’est pas uniquement de gagner du temps, mais aussi de permettre aux consommateurs de profiter de produits sains et locaux, tout en favorisant la cohésion sociale.