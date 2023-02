Commotion cérébrale : ne sous-estimez pas une simple chute ou un petit coup à la tête !

Contactez votre médecin en cas de doute

Si vous avez un doute quant à une commotion, il est important de consulter votre médecin généraliste ou un pédiatre s’il s’agit d’un enfant. Cela permet de s’assurer – via un examen neurologique – que tout va bien au niveau des réflexes notamment et qu’il n’y a pas de signes qui laisseraient présager des lésions cérébrales. Car si c’est le cas, les perspectives peuvent être différentes explique le Dr Rutgers.

En effet, la lésion n’est pas liée à la commotion elle-même mais au traumatisme et le même choc peut causer une commotion et des lésions et endommager le cerveau (hématomes, fracture, hémorragie, etc.)