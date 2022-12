Commission sur les dépenses du Parlement wallon : "C’est important d’exercer le pouvoir de façon collégiale"

Pour autant, cette commission peut-elle changer la donne ? "Tout d’abord, c’est une commission qui a lieu en public. En termes de transparence, c’est un signal important. A la fois à l’interne et à l’externe", estime Joëlle Kakompole. Autre argument : c’est un outil de contrôle interne du Parlement. "On sait bien que nous avons décidé que les comptes allaient être révisés et vus par la Cour des comptes. Mais c’est important, en plus de ce contrôle externe, d’avoir un contrôle interne et un suivi beaucoup plus serré du budget."

Cette semaine avait lieu la première audition de la commission, avec une première analyse des dépenses problématiques. Au menu : un voyage de 20.000 euros pour deux personnes, une nouvelle maison de parlementaire estimée à 46 millions d’euros…

Je pense vraiment que c’est important d’exercer le pouvoir de façon collégiale, le plus possible

"Je pense qu’on doit faire en sorte que les choses soient encore plus cadrées. On l’a vu, cette mission dans le cadre de l’expo universelle a généré des coûts excessifs. Surtout dans un contexte de crise pour l’ensemble de la population. Cela doit cesser. Et donc c’est très clair, que dès lors qu’il y aura l’une ou l’autre dépense qui ne nous semblera pas conforme à ce qui peut être accepté, et bien il y aura des décisions qui seront prises", répond la présidente de la "commission comptabilité".

Selon Joëlle Kakompole, la délégation de pouvoir a également permis cette explosion de factures. "La délégation de pouvoir décidée en 2018, permet à une seule et même personne de prendre toute une série de décisions", ajoute l’élue. "Donc je pense vraiment que c’est important d’exercer le pouvoir de façon collégiale, le plus possible. Et c’est ce que cette commission va apporter au Parlement."

Quid du budget ?

À la question de savoir si ces dépenses pharaoniques ne vont pas creuser encore un peu plus les finances publiques wallonnes, Joëlle Kakompole – qui fait partie de la commission budget - répond par la négative. Selon elle, le budget est "soutenable", malgré les dépenses citées ci-dessus. "Il a été présenté et si nous l’avons approuvé, c’est parce que nous avions les garanties qu’il pouvait être exécuté."