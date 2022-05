Commission spéciale sur le "passé colonial" : les travaux sont prolongés jusqu’en fin d’année

"Cela prouve que les groupes politiques ont confiance dans l’approche de notre commission et croient en l’importance de notre mission, d’une évaluation critique du passé colonial de notre pays", interprète vendredi Wouter De Vriendt. Une prolongation était nécessaire pour mener le travail à bien et aboutir à un rapport final complet, souligne-t-il.

A lire aussi : De A à Z : comprendre la colonisation belge au Congo

Les groupes politiques […] croient en l’importance de notre mission

Actuellement, les auditions de témoins et d’experts se poursuivent, sur le rôle qu’ont joué l’Etat, la monarchie et l’Église, entre autres, dans la gestion coloniale de ces territoires africains, et les responsabilités qu’ils portent. La prochaine séance d’auditions est prévue lundi à partir de 13h30, avec plusieurs professeurs d’université aussi bien belges que congolais et burundais, ou encore un expert américain.