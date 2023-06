Commission polonaise sur "l'influence russe" : Varsovie dans le viseur de l'Union européenne

La Commission européenne et les États-Unis avaient exprimé leur "préoccupation" la semaine dernière à propos de la création de cette instance, le département d'État estimant qu'elle "pourrait être utilisée de manière abusive pour interférer avec des élections libres et équitables en Pologne".

Le commissaire européen à la Justice Didier Reynders avait adressé une lettre au gouvernement polonais pour lui faire part de ses inquiétudes de voir un "organe administratif capable d'empêcher des individus d'accéder à des fonctions officielles".

En Pologne, cette commission a été qualifiée d'"anticonstitutionnelle" et "stalinienne" par l'opposition et nombre de juristes, et son amendement a été accueilli avec réserve et sarcasme.