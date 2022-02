Commission inondations : Elio Di Rupo plaide pour une réforme du centre régional de crise

En dehors d’une situation de crise, ou en matière de prévention, le directeur ou la directrice userait de son droit d’injonction positive, c’est-à-dire qu’il ou elle ne pourrait pas imposer une décision mais devrait plutôt "demander, insister et tenter d’obtenir".

Pour Sabine Laruelle, le constat est clair. "On a manqué de capitaine", a lancé l’élue wallonne MR à Elio Di Rupo. "Ce qui est frappant, c’est la dispersion de l’autorité", a répondu le ministre président socialiste. Et de poursuivre : "La catastrophe doit être un catalyseur pour que l’on revoit la structuration du centre de crise… mais aussi au départ du Secrétariat général, avoir plus de cohérence, plus de transversalité. Je ne vois pas d’autre méthode que d’avoir une autorité hiérarchique même si je ne demande pas une autorité hiérarchique sur tout. Mais notamment en situation de crise, notamment quand il s’agit d’un certain nombre de décisions transversales, c’est important".