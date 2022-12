Commission européenne et Belgique s’accordent : 3 milliards d’euros pour des projets régionaux, environnementaux et sociaux d’ici 2027

La Commission européenne et la Belgique ont conclu un accord de partenariat sur les fonds de la politique de cohésion de l’UE, confirmant ou ouvrant la porte à près de trois milliards d’euros d’investissement sur la période 2021-2027, a annoncé mercredi l’exécutif européen.

Près de 500 millions d’euros dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER) vont stimuler les investissements dans la recherche, l’innovation et la numérisation. Ce montant inclut un soutien au transfert de technologies de pointe destiné à accroître la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que des investissements dans la numérisation des PME et des services publics.

En outre, près de 400 millions d’euros du FEDER seront investis dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, notamment via le développement urbain durable, en particulier la mobilité durable et la rénovation énergétique des bâtiments publics.