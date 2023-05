Commission européenne : démission de la commissaire Mariya Gabriel, ses compétences réparties

Les compétences de la commissaire européenne Mariya Gabriel, démissionnaire afin de former en Bulgarie un gouvernement dont elle pourrait devenir Première ministre, sont réparties entre deux vices-présidents, Margrethe Vestager et Margaritis Schinas, a annoncé lundi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

La Danoise Margrethe Vestager sera chargée de l'innovation et la recherche, tandis que le Grec Margaritis Schinas sera en charge de l'éducation, de la culture et de la jeunesse. Mariya Gabriel devait être présentée ce lundi au président de la République de Bulgarie Roumen Radev pour recevoir le mandat institutionnel de former un gouvernement.

"Elle a pour cette raison présenté sa démission en tant que membre du collège des commissaires. J'ai accepté cette démission", a indiqué Mme Von der Leyen dans un communiqué. L'Allemande a chaleureusement remercié la commissaire bulgare pour son travail, elle qui était montée en 2017 dans la Commission Juncker. "Je suis sûre que son expérience européenne, dans ce collège de commissaires et dans le précédent, sera utilisée à bon escient pour le pays", a ajouté Mme Von der Leyen.

Mariya Gabriel, 43 ans, est la candidate de l'ancien Premier ministre Boïko Borissov, chef du parti conservateur Gerb arrivé de justesse en tête des législatives début avril. Elle aura la tâche difficile de former un gouvernement, plus d'un mois après les élections, les cinquièmes depuis 2020 dans ce pays le plus pauvre de l'Union européenne.