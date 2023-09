Commission européenne : après le départ de Margrethe Vestager, Didier Reynders reprend le portefeuille de la Concurrence

Didier Reynders, ancien ministre belge des Finances et actuel commissaire européen à la Justice, reprend le portefeuille de la Concurrence après le départ de Margrethe Vestager. Officiellement candidate à la présidence de la Banque européenne d’investissement (BEI), la Danoise a quitté son poste de commissaire européenne.

"Après l’annonce du départ de Mme Vestager, je me suis vu confier la responsabilité du portefeuille de la Concurrence. Je continuerai à veiller à ce que la politique et les règles de concurrence de l’Union européenne soient rigoureusement appliquées", a écrit Didier Reynders sur X, anciennement Twitter. "Je remercie la présidente von der Leyen pour sa confiance et je me réjouis de travailler avec la DG Concurrence", y a-t-il ajouté.