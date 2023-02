Commerces namurois tenus de fermer leurs portes : un bilan positif pour la ville

Il y a quelques semaines encore, les portes de la bijouterie de Gulizar Imaret restaient ouvertes. Elles sont désormais fermées. Dans un premier temps sceptique, la commerçante a changé d’avis. Elle y voit même des effets bénéfiques. "On a plus chaud ! Et les gens se réchauffent aussi en rentrant, c’est un effet positif !"

Stéphane Luypart ferme lui aussi la porte de sa boutique de cadeaux et décoration. Mais à contrecœur. "C’est encore quelque chose que l’on nous rajoute, à nous commerçants qui essayons déjà de se démener à travers les réclamations des clients, le parking cher, ou l’accès au centre-ville compliqué".

Le deuxième volet de la mesure concerne l’éclairage : les magasins, entreprises ou institutions sont tenus d'éteindre vitrines et locaux entre minuit et 6 heures du matin, à l’exception des pharmacies qui bénéficient d’une dérogation.