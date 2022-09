Commerce : non rentable depuis des années, Makro introduit une procédure de réorganisation judiciaire

Makro Cash & Carry Belgium opère depuis 1970 et compte 17 magasins et environ 2000 collaborateurs. On compte six magasins Makro en Belgique, dont deux en Wallonie (Lodelinsart et Alleur). L’enseigne Metro compte quant à elle 11 magasins en Belgique, dont un à Bruxelles et deux en Wallonie (Namur et Liège).