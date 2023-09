Commerce en ligne : les firmes tentent de réduire l’impact économique et écologique des retours de colis

En fait, comment continuer de susciter l’achat, mettre à l’aise le client, donner confiance, tout en minimisant les erreurs de taille ou les regrets qui coûtent cher aux vendeurs ? C’est le curseur à ajuster pour les géants du commerce en ligne, un curseur à plusieurs milliards d’euros. "On a vu que quand on mettait un tableau de tailles, on pouvait réduire de 5% le retour", poursuit Isabelle Schuiling. "On va demander le motif du retour pour essayer de mieux comprendre le consommateur. On va essayer de prendre les transporteurs les plus fiables pour que les colis ne soient pas endommagés. Donc ce sont toutes des petites astuces qui permettent de réduire le taux de retour".

Autre astuce : les sites de vente de vêtements et de chaussures investissent massivement dans les cabines d’essayage virtuelles. Le client ou la cliente projette le vêtement sur son avatar, grâce à l’intelligence artificielle. En même temps, d’autres géants, comme Zara ou H&M par exemple, font désormais payer – en partie — leur retour. En tout 6 clients en ligne sur 10 disent qu’un retour payant les décourage d’acheter un produit en ligne.