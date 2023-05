Commerce en Europe : la Commission veut imposer des droits de douane aux marchandises de moins de 150 euros

Elle propose notamment de mettre fin à un seuil "largement exploité par les fraudeurs", qui permet d’exonérer de droits de douane les marchandises d’une valeur inférieure à 150 euros. Selon l’exécutif européen, les mesures proposées pour les douanes de l’UE sont portées par une vision innovante au niveau mondial, fondée sur les données, qui simplifiera considérablement les procédures douanières pour les entreprises et en particulier pour les opérateurs les plus fiables. "La réforme, exploitant au mieux les possibilités offertes par la transformation numérique, permettra d’alléger les procédures douanières en remplaçant les déclarations traditionnelles par une approche plus ingénieuse, reposant sur les données, en matière de surveillance des importations. Dans le même temps, les autorités douanières disposeront des outils et des ressources dont elles ont besoin pour évaluer correctement les importations et bloquer celles qui présentent des risques réels pour l’UE, ses citoyens et son économie", précise le communiqué.