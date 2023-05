Commentaires en direct, émission de débrief quotidienne : voici comment suivre le Giro 2023 sur la RTBF

Les prestations de Remco Evenepoel sur le Giro 2023 vont rythmer le mois de mai à partir de ce samedi 6 mai et jusqu’au dimanche 28 mai. Pour ne rien manquer des moments forts du Tour d’Italie durant ces 3 semaines, la RTBF a mis plusieurs choses en place.

Dès le départ de chaque étape, un direct commenté sur notre site internet vous permettra de suivre l’évolution de la course en temps réel afin de ne manquer aucune information.

A partir de 16h30, place à un direct radio diffusé sur la chaîne DAB + VivaSport ainsi que sur Auvio. Un rendez-vous incontournable animé par nos commentateurs Rodrigo Beenkens, Kevin Paepen et François Zaleski ainsi que par notre consultant Gérard Bulens.

Commentaires et analyses ne se termineront pas une fois la ligne d’arrivée franchie. Une émission débrief est notamment prévue après chaque étape sur Auvio.

Notre envoyé spécial Samuël Grulois se chargera quant à lui de nous faire vivre le Giro de l’intérieur sur toutes nos plateformes avec notamment les réactions des protagonistes.

Résultats, classements, profils des étapes, analyses, faits de course, etc : toutes les informations seront à retrouver quotidiennement sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux.