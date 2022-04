Comment Yves Lampaert a évité une éventuelle fracture de la clavicule... grâce à son passé de judoka

Alors qu'il était bien parti pour - à minima - arracher une place sur le podium de Paris-Roubaix dimanche dernier, Yves Lampaert a perdu gros en heurtant un supporter imprudent à l'entrée d'un virage dans le final.

Et si le Belge de la Deceuninck Quick-Step a finalement pu repartir pour se classer 10e, c'était évidemment la déception qui prédominait après la course. "Je voulais prendre ce virage à droite et normalement les supporters font un pas en arrière, mais au lieu que le gars fasse un pas en arrière, il amène son bras en avant et frappe mon bras, ce qui me fait perdre le contrôle du guidon. C'est une honte " expliquait-il à chaud juste après l'arrivée, avant de tempérer quelque peu ses propos dans la foulée.

Et si Lampaert a dû faire une croix sur ses ambitions de victoire, il a néanmoins eu un peu de chance dans sa malchance puisqu'il a évité toute blessure grave, malgré une chute ultra spectaculaire. Un petit miracle que le principal intéressé ne lie, lui, pas à la chance mais...à son passé de judoka : "Tout s'est passé très vite, et je n'avais pas tilté sur le moment même mais je pense que ça m'a vraiment aidé. Inconsciemment, j'ai enlevé ma main et j'ai effectué un geste de roulement, de rotation au moment où j'ai heurté le sol. Sans ça, je pense que j'aurais pu me fracturer la clavicule" analyse-t-il au micro d'Extra Time Koers.