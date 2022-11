Calogero, un auditeur de Morlanwelz, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je suis contre le fait qu'il y ai qu'un seul leader qui dirige le pays. Moi je rêve d'un pays où il n'y aurait qu'un seul gouvernement pour toute la Belgique. Il faut arrêter avec ces gouvernements Wallon, Bruxellois, Flamand et tout ce qu'il s'en suit. Il y a trop de gens qui veulent donner leurs avis. On a besoin d'un gouvernement uni, le pays tournera mieux et ça coutera moins cher."

