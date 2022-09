Face à l’explosion des prix de l’énergie, des personnes envisagent de ne plus payer leurs factures. Des témoins expliquent dans la Dh ce matin qu’ils vont se retrouver dans une situation où ils n’auront plus le choix, malgré les frais que ça occasionnera, ils ne seront plus dans la capacité de payer les factures tellement les coûts ont augmenté. Ce sont des particuliers qui s’expriment, mais aussi des professionnels qui voient les comptes de leur société se vider pour assumer les frais d’énergie.

Comment vous organisez-vous pour payer vos prochaines factures d’électricité, de gaz, de mazout ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

Voici quelques moments forts de l’émission…