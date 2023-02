Comment votre prénom peut-il influencer votre avenir ?

Si vous vous appelez Charlotte par exemple, et que les Charlotte sont connues dans la société pour être souriantes, vous aurez tendance à plus sourire que quelqu’un d’autre. D’ailleurs, peut-être que vos parents vous ont appelé Charlotte en espérant avoir une fille souriante et lumineuse. C’est un processus d’identification inconsciente pour être accepté et reconnu qui se met en route.

Le prénom : reflet de l’origine sociale d’un enfant ?

Il existe une certaine sociologie des prénoms. Une étude faite sur les résultats du bac en France est assez parlante. En 2015, sur 982 candidats prénommés "Dylan", seuls 2,6% ont obtenu une mention "très bien" contre 21,9% des "Joséphine". Ce n’est évidemment pas le prénom qui fait réussir ou échouer, mais il révèle en partie l’origine sociale des candidats et leur précarité éventuelle.

Les caractéristiques du prénom peuvent prédire le statut social, le niveau d’études et le salaire de la personne.

De nombreuses recherches montrent ainsi que le prénom est une étiquette sociale qui nous collera à la peau. Il pourrait avoir une influence sur notre vie professionnelle, personnelle voire intime. Une étude américaine réalisée par des économistes (Saku Aura et Gregory D. Hess) a examiné certaines caractéristiques des prénoms. "Leurs analyses (sur 6000 personnes) révèlent que les caractéristiques du prénom peuvent prédire le statut social, le niveau d’études et le salaire de la personne" explique Dr Caroline.

Plus le prénom est simple, plus il sera aimé

Résultat : les personnes dont le nom est plus facile à prononcer occupent souvent des postes de plus haut niveau. En effet, quand nous pouvons traiter et retenir une information plus facilement, nous l’aimons davantage. Les prénoms originaux, quant à eux, même s’ils partent d’une bonne intention, sont négatifs pour les enfants et rendent leur processus d’individualisation plus difficile.