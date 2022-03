Comment vivre sereinement avec un trouble de l'attention ?

On parle beaucoup des trouble de l'attention chez l'enfant mais il est très présent également chez l'adulte. C'est un syndrome avec lequel on nait et avec lequel on meurt.

Mais suivant l’environnement, les symptômes peuvent être présents ou non. Si on a des parents cadrants, cela peut très bien ne pas se manifester mais arriver lorsqu'on entre à l'université et que l'on a plus d'autonomie.

Quand faut-il s'inquiéter?

On pose souvent le diagnostic quand il y a une souffrance. Nous pouvons tous avoir des comportements qui se rapprochent du TDA/H. Tout le monde est parfois distrait, impulsif ou hyperactif sans que cela pose de réels problèmes dans la vie quotidienne.

Mais il y a lieu de s'inquiéter lorsque l'on est adulte et que l'on arrive pas à se concentrer sur son travail ou sur une tâche particulière. Certaines personnes touchées oublient leurs enfants dans la voiture ou oublient de mettre leurs chaussures.

Souvent, ils argumentent sans cesse avec leurs famille, leur patron, leurs enfants.

Pour pascale de Coster, on doit consulter lorsqu'il souffrance de la personne atteinte mais aussi souffrances des proches. Sans quoi, la personne touchée perd toute estime d'elle-même. Cela peut aussi causer des problèmes dans les relations amicales mais aussi professionnelles.

Les prisons sont remplies de personnes qui n'ont pas été diagnostiquées. Parce qu'elle sont plus impulsives, parce qu'elle agissent parfois sans réfléchir

A lire

Pascale De Coster

Le TDA/H chez l'Adulte. Apprendre à vivre sereinement avec son trouble de l'attention" (éd. Mardaga)