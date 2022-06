Comment vivre plus longtemps en bonne santé ?

En découvrant les propriétés de ces protéines, les chercheurs ont décidé de s’y intéresser de plus près et ils ont mis au point une petite expérience pour mieux connaître leurs effets. Après avoir prélevé des gènes fabriquant des sirtuines, ils les ont multipliés puis ils les ont introduits dans les cellules d’un petit ver, appelé ascaris. Pour le dire autrement, ils ont en fait créé des ascaris génétiquement modifiés, bien mieux pourvus en sirtuine que les vers ordinaires. Résultat ? Ces vers dopés aux sirtuines ont vécu beaucoup plus longtemps : 50% de plus que les vers classiques !

Évidemment, l’idée de vivre jusqu’à 120 ans en bonne santé fait rêver. Mais encore faut-il vérifier si ce qu’il se passe pour les vers vaut aussi pour nous… Les chercheurs ont donc poursuivi leurs recherches.

Ils se sont notamment rendu compte que l’homme produit naturellement des sirtuines, et que ces protéines sont particulièrement produites dans certaines conditions. Entre autres en situation de restriction calorique… Qu’est-ce que cela veut dire ? En fait, c’est tout simplement quand nous avons faim, ou que nous nous trouvons en situation de jeûne intermittent. Dans ces cas-là, notre corps va produire plus de sirtuines, ce qui peut aider à nous maintenir en bonne santé.