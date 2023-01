Comment vivre dans des conditions extrêmes ?

C’est un peu un Koh Lanta, mais pour la science. 20 volontaires âgés de 25 à 53 ans ont passé 40 jours en autonomie dans la forêt guyanaise, avec une température de plus de 35 degrés et un taux d’humidité de 100%. Objectif, comprendre comment réagit l’organisme face à des conditions de vie extrêmes qui seront de plus en plus fréquentes. 20 volontaires, cadres, photographe, informaticien ou joaillier, qui viennent de clôturer cette expédition. Pour parler de cette expérience nommée Deep Climate, son initiateur, Christian Clot, était l’invité de Sophie Brems sur la Première ce lundi matin. L’occasion de revenir sur les conséquences à venir du réchauffement climatique et nos capacités à y faire face en tant qu’êtres humains, directement impactés tant physiquement que psychiquement.