Comment vivre autonome grâce aux low-tech ? Une aventure terrestre de 4 mois sur une biosphère

Moi j'adore notre planète. Et je me dis qu'avant d'aller s'installer ailleurs dans la galaxie, on pourrait trouver des moyens de vivre mieux ici sur notre bonne vieille terre.

Depuis 2016, il explore les océans. Grâce à une sélection de trente de ces low-tech, il a tenté de vivre seul, durant quatre mois en totale autarcie, sur une plateforme flottante. Unique humain parmi d’autres espèces vivantes, Corentin découvre que sa place n’est pas facile à occuper et nous incite à repenser nos liens avec l’écosystème planétaire et témoigne de l'urgence à défendre notre planète avant qu'il n'y ait plus d'espoir pour la sauver.

Corentin de Chatelperron, n'est autre que le créateur de Low-tech Lab et un des parrains du projet L'Ancre et les Voiles. En se faisant porte-voix de la low-tech, Corention souhaite contribuer à l’émergence de modes de vie, de production ou de consommation plus sobres, plus respectueux et plus résilients, in fine à l’avènement d’une société plus soutenable et surtout, plus désirable !