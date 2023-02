Voici donc deux méthodes trouvées sur TikTok, mais qui étaient déjà bien connues de nos grands-mères. La première, c’est placer son avant-bras dans la ceinture. Si c’est trop serré, le jeans le sera aussi. La deuxième, c’est mettre le jeans en cape et d’en faire le tour du cou. Si les bouts se rejoignent, la taille sera la bonne. S’ils ne se touchent pas, le jeans sera trop serré. Ainsi, on optimise nos chances d’acheter un jeans à notre taille, lorsqu’on n’a pas la patience de faire la file à l’essayage. Et vous verrez, ça marche. On a testé !