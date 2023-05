Comment vérifier l’horaire de son bus, sans accès à Internet ?

Des arrêts sans planche horaire

Depuis quelques années, les planches horaires ont disparu de nombreux abris de bus. En cause: la détérioration et l’abandon des arrêts, ou encore le vol de ces feuilles. "Dans certains abris de bus, on ne met plus le petit panneau avec les horaires, soit il est abîmé, soit il y a quelque chose qui a été collé ou tagué dessus" explique un voyageur.

Or, sans ces panneaux, c'est parfois difficile de s'y retrouver, notamment pour les personnes âgées et les voyageurs qui n’ont pas toujours accès à Internet. "J’utilise les feuilles horaires parce que c’est un peu compliqué l’application, et en plus, parfois je n’ai pas accès au Wifi" confie cet habitué en attendant son bus.