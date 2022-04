Comment Venise lutte pour préserver son patrimoine depuis plus de trente ans.

Depuis le 1er août 2021, les bateaux de croisière de plus de 25.000 tonnes de jauge brute et mesurant plus de 180 mètres de long n'ont plus le droit d'entrer dans le bassin et le canal de Saint-Marc mais aussi le canal de la Giudecca. Seuls les plus petits navires ont la possibilité de déverser leurs quelque 200 passagers aux abords de la place Saint-Marc. Les géants des mers quant à eux doivent se satisfaire du port industriel de Marghera.