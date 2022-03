Comment venir en aide aux réfugiés ukrainiens au départ de la province du Hainaut ?

Depuis le début du conflit qui oppose actuellement la Russie et l’Ukraine, les citoyens du monde entier se mobilisent et mettent en place des élans de solidarité. La Belgique ne fait pas exception à cet élan de générosité : l’aide s’organise en Wallonie et à Bruxelles.

Retrouvez région par région, les points de collecte de dons ou comment proposer d’accueillir des réfugiés ukrainiens chez vous.

Dans cet article, vous retrouverez toutes les informations utiles si vous êtes de la Province du Hainaut.

Vous en connaissez d’autres ? Envoyez-nous les infos à contact@vivreici.be