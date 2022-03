Comment venir en aide à l’Ukraine au départ de la province du Luxembourg ?

Si vous avez la capacité d’accueillir des réfugiés ou si vous connaissez des associations locales qui veulent réaliser des initiatives d’accueil, la commune de Rendeux vous propose de remplir ce formulaire. Indiquez-y aussi la capacité et le type d’accueil, la possibilité de procurer des repas et la présence ou non d’animaux. Vous retrouvez toutes les informations ICI.



La commune prévoit aussi la centralisation de certains dons. Les produits d’hygiènes seront envoyés vers la Roumanie grâce à l’ASBL “Vivre, aimer, aboyer avec Mona”. Les produits médicaux seront transportés vers l’ambassade d’Ukraine à Bruxelles. Vous pouvez apporter vos dons jusqu’au 23 mars à l’Administration communale. Vous devez vous y rendre durant les heures de bureau et en appelant au préalable le 084/37.01.82. Vous retrouvez toutes les infos ICI.