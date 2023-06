Comment venir à bout des cochenilles et de la fumagine ?

Si la plante est petite, vous pouvez éliminer les pucerons et les cochenilles en les écrasant avec les doigts (revêtus de gants pour les jardiniers les plus sensibles). Pour les grands arbustes, mélangez un litre d'eau chaude, une c à s de savon noir, une 1 à s d'huile de colza et une c à s d'alcool à brûler que vous pulvérisez sur la plante (sur et sous les feuilles). Renouvelez l’opération une heure après puis une fois par semaine au cours de la belle saison.