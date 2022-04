Comment vendre votre bien immobilier plus vite ?

L'ameublement d'un bien permettrait un prix ​​de vente plus élevé : "En rendant le bâtiment plus attractif à un public le plus large possible, un bien atteint en moyenne 20% de valeur ajoutée ", selon Manou Rottiers, gérante de Style at home, une société de location de meubles. Concrètement, comment ça se passe ? " Très souvent, nous devons peindre, remplacer les revêtements de sol et l’éclairage, effectuer des travaux d’entretien. Et surtout, nous apportons de la décoration et du mobilier ", explique Manou Rottiers.

Le site propose différentes formules. Elles varient en fonction des besoins et objectifs. Les clients peuvent ainsi choisir de louer des meubles conforts, de luxe ou encore fabriqués à base de carton. Cette option, moins onéreuse et plus légère à l’installation, est appréciée lors de showrooms ou de mise en place de maisons témoins. Pour un logement composé d’une salle à manger, d’un séjour et d’une chambre à coucher, comptez entre 1250 et 3500 euros pour 3 mois de location.