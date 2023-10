Comment veiller à la biodiversité dans les domaines viticoles

Les pins, les chênes et les haies qui entourent les vignes tempèrent les excès du climat. Ils peuvent couper le vent, limiter le gel et apporter une certaine fraîcheur quand il fait très chaud. La proximité d’une bordure boisée a un impact sur les champs jusqu’à 100 mètres de distance, ce qui est un atout considérable pour ces territoires qui connaissent de grandes chaleurs. Enfin, les arbres perchés plus haut, à 500 mètres d’altitude sur l’appellation, limitent l’érosion et le ruissellement lors des orages.

Du fait de cet habitat clément, la faune n’a jamais quitté Vinsobres, et les îlots boisés offrent un refuge à une multitude d’insectes et d’oiseaux, aux chauves-souris et aux petits mammifères. Les abeilles jouent un rôle important pour le transport du pollen. Les oiseaux insectivores régulent la présence des ravageurs qui peuvent nuire à la vigne. Un équilibre se produit aussi avec les coccinelles et les araignées qui mangent les oeufs du ver de la grappe, cette petite chenille qui se nourrit du raisin. Cela permet de réduire de manière naturelle les maladies et les dégâts sur la récolte.

On fait aussi appel aux moutons pour réguler les herbes. Les 'moutondeuses' sont ces moutons qui tondent les parcelles de vigne à la place d’un engin mécanique.