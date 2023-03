Comment vaincre sa phobie de l’avion ? Un stage vous donne les clés

Donner des ailes

Les stages sont organisés un samedi par mois, en petit groupe de maximum huit personnes, dans un climat de confiance et familial. Des stages privés en "last minute" peuvent éventuellement être arrangés. Le jour de notre venue en février, une seule dame était présente pour prendre le taureau par les cornes. Aimant voyager, Dina s’est inscrite après une mauvaise expérience sur un précédent vol et avant un prochain voyage à Dubaï. Toutes ses questions et appréhensions en termes de météo et de pannes ont obtenu des réponses précises et rassurantes, étayées d’exemples concrets. Convaincue par le stage, dont les trois volets lui paraissent nécessaires, la mère de famille veut désormais essayer de partir sans anxiolytique et espère ne plus être prise de panique en présence de son enfant.