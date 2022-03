L'organisation onusienne table sur une baisse graduelle de la contagion grâce à une meilleure immunité au sein de la population.

"Sur la base de ce que nous savons désormais, le scénario le plus probable est que le virus va continuer à évoluer, mais que la sévérité de la maladie qu'il provoque va s'amenuiser au fur et à mesure que l'immunité augmente grâce à la vaccination et aux infections", a expliqué le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'un point de presse.