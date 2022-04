Comment utiliser l’huile de coco ?

Souvent, la question de savoir si l’huile de coco est bonne ou mauvaise pour la santé fait débat. Si elle a tendance à faire croître les doutes c’est parce que cette huile a pour particularité d’être chargée en graisse saturée. On retrouve cette dernière dans le beurre, la charcuterie, la viande, la crème fraîche, le fromage… Autrement dit, tous des aliments consommés assez fréquemment de base. Or, cette graisse est déjà accusée de faire monter le cholestérol et de provoquer des maladies cardiovasculaires. L’ajout d’huile de coco à sa consommation doit donc être modéré (1 à 2 cuillères à soupe par jour) et pas exclusive en utilisant d’autres huiles pour qu’aucun problème ne puisse apparaître.