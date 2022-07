Comment utiliser correctement sa frigo box ? Les conseils de Carlo De Pascale

Avec le début des vacances, Carlo vient parler du frigo box, dans le 6-8. Outil indispensable de l’été, voici les conseils de Carlo pour l’utiliser correctement.

Cette invention a su se rendre indispensable pour les pique-niques d’été sur les plages belges.

Mais que peut-on y conserver ?

Avant tout, Carlo De Pascale vous conseille de limiter vos déchets, pensez aux gamelles par exemple. Vous pouvez utiliser un frigo box normal ou électrique. Le concept du frigo box, c’est de maintenir la température 16 à 20° plus basse que la température extérieure. Il faut donc prendre des précautions.

On place les éléments frigo au-dessus puisque le froid descend. On privilégie les éléments peu sensibles à la chaleur, jambon crut, fromage à pâte dure, pâté, œufs durs, pizza, cake salé, et on évite tout ce qui est cru. Tout ce qui est cuit et qui a passé la température des 65 degrés va se conserver mieux.

Le coup de cœur local de Carlo, le pâté gaumais, rendez-vous dans les Salaisons Blaise à Florenville pour découvrir ce pâté à l’appellation d’origine protégée. Dans une pâte à pains, on place le pâté, on cuit et on obtient un excellent pâté gaumais.