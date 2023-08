Comment utiliser Auvio avec une Smart TV ou une console de jeux ?

L’application Auvio est disponible dans les écrans de télévision des Smart TV Android, Samsung et LG. Elle est également disponible sur PS4 et PS5.

Installer Auvio sur une Smart TV

L’application Auvio est disponible pour les Smart TV Android. Si vous possédez une Smart TV récente (Philips, Sony, Sharp, Thomson ou TCL) ou un boîtier Android TV (Nvidia Shield, Xiaomi, Google TV, etc.), ou si vous avez la dernière box Pickx de Proximus (V7), vous pouvez regarder tous les contenus d’Auvio sur votre écran de télévision.

Pour ce faire, il vous faut télécharger l’application dans le Play Store de votre appareil. Plus d’informations sur le téléchargement d’application via le Play Store.

Installer Auvio sur une console de jeux

L’application Auvio est disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Pour y avoir accès, vous devez télécharger l’application dans le PlayStation Store de votre appareil.

Plus d’informations sur le téléchargement d’application via le PlayStation Store.

Malheureusement, l’application n’est pas disponible sur Xbox.

Je n'ai pas de Smart TV ni de console de jeux

Auvio est aussi disponible via Chromecast & Airplay, depuis l’application sur smartphone et tablette ou via le site sur ordinateur (via Google Chrome pour Chromecast ou Safari pour Airplay). Une icône spécifique apparait lorsque votre Chromecast est connectée.