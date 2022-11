Comment une société de termites s'installe et se développe-t-elle ?

Mais aussi de leurs parents. En effet, au bout de quelques mois, le roi et la reine deviennent entièrement dépendants des termites qu’ils ont engendrés, et plus particulièrement des ouvriers. Ces derniers les nourrissent à la becquée avec des aliments pré-digérés. Ils veillent également à ce que la reine reste en bonne santé en la léchant. Le but ? La débarrasser des parasites et maladies potentielles, tout en l’humectant en permanence.

Bien que le couple royal délaisse rapidement sa progéniture, Thomas Chouvenc ne les trouve pas négligents pour autant. "D'une certaine manière, le roi et la reine des termites sont, au départ, les parents les plus dévoués, mais une fois que leurs premiers enfants peuvent s'occuper du prochain lot d'œufs, ils délaissent définitivement cette tâche et se concentrent uniquement sur la production d'autres œufs, tandis que la colonie continue de se développer sous la responsabilité d'une force ouvrière croissante", a-t-il déclaré. Une chose est sûre : aucun risque pour le couple royal des termites de souffrir d’un burn-out parental.