Comment une planche à découper tartinée de beurre est devenue la recette virale à reproduire ?

Il faut rendre à César ce qui est à César. L'influenceuse précise dans sa vidéo réinterpréter à sa manière la recette du chef Joshua McFadden, une superstar des fourneaux américains, dont le prochain livre en français paraîtra le 19 octobre aux éditions Marabout et se consacrera à "Six saisons en cuisine". On apprendra notamment à préparer les légumes crus, grillés ou marinés.

La vidéo de la recette a été visionnée sur TikTok plus de 8,4 millions de fois et likée plus de 1,1 million de fois. Surtout, son succès n'est pas unique puisqu'il a pris davantage d'ampleur à travers le hashtag #butterboard, source de plus de 125,6 millions de vues. Par comparaison, les recettes à base de beurre, identifiées par le hashtag butter recipe ne génèrent "que" 5,8 millions de vues.