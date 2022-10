Comment une élection régionale allemande pourrait faire dérailler les futures réformes budgétaires de l’Union européenne ?

" Ça commence à faire beaucoup, explique Henrik Uterwedde, chercheur associé au Deustch-Franzöziches Institut (DFI) de Ludwigsburg, c’est la quatrième élection régionale successive où le FDP perd des plumes. " Et tout le monde au sein du parti garde en mémoire l’humiliante défaite de 2013 où, faute d’avoir franchi la barre des 5% des suffrages, le parti s’est retrouvé éjecté du Bundestag, le parlement fédéral.

" Le FDP paye aujourd’hui le prix de sa participation à la coalition gouvernementale, estime Henrik Uterwedde. Ses électeurs attendent qu’il mène une politique de centre droit, or aujourd’hui il doit gouverner avec le SPD et les Verts, deux partis de centre gauche. Sur plusieurs dossiers, les libéraux peinent à se faire entendre. D’autant qu’à cela est venu se rajouter la guerre en Ukraine et de la crise énergétique… des circonstances exceptionnelles qui poussent le chancelier Olaf Scholz à sortir le carnet de chèque, alors que le FDP a naturellement tendance à un contrôle des finances plus orthodoxe. "