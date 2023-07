Comment une botaniste britannique a aidé à développer l'industrie japonaise de l'algue nori.

Le nori est récolté sur le littoral japonais depuis des siècles et cultivé depuis 500 ans. Outre son utilisation dans les makis et sushis, il est également un ingrédient essentiel des boulettes de riz "onigiri", un en-cas omniprésent au Japon, et sert à garnir les bols de nouilles ramen et d'autres plats classiques. Mais cette algue est notoirement fragile et vulnérable aux typhons et à la pollution.

En 1949, Kathleen Drew-Baker a publié dans la revue scientifique Nature une étude qui a fait date sur le laver, autre nom du nori. Cette plante pousse au large des côtes du Pays de Galles, où elle sert à la préparation d'un plat traditionnel appelé laverbread. "Jusqu'à ce moment, le cycle de vie du nori n'était pas bien connu", dit Fumiichi Yamamoto.