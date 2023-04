Comment une bague pourrait bientôt remplacer les applications de rencontre ?

Porter une bague, non pas pour indiquer que vous êtes mariés, mais au contraire pour se reconnaître entre célibataires. C’est le principe de la "Pear Ring", un anneau porté par les personnes à la recherche d’une relation amoureuse. Un concept qui, bien entendu, n’est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux.

Un simple anneau, sans fioriture, tout ce qu’il y a de plus basique, de couleur vert tirant sur le turquoise. Son nom : la "pear ring". Et la porter à l’un de ses doigts, c’est clamer haut et fort au monde entier que l’on est célibataire et ouvert à une nouvelle rencontre.

"Si 1,2 milliard de célibataires à travers le monde portaient une petite bague verte au doigt pour montrer qu’ils sont célibataires, nous n’aurions pas besoin d’applications de rencontres", explique le site de Pear, la marque à l’origine de la bague. Et selon elle, sa "Pear ring" est un véritable succès. La première salve est épuisée, et la deuxième a déjà écoulé 93% de ses stocks. Sur Instagram, l’anneau est présenté comme "la plus grande expérience sociale au monde. Un nouveau concept qui explose dans le monde entier pour les célibataires qui veulent se rencontrer dans la vie réelle".