Comment une application de fitness a révélé des bases militaires secrètes ?

La position de bases militaires secrètes disponible sur Twitter ? Ça semble fou mais c’est devenu possible grâce à l’application de sport Strava… Comment cette application de fitness a permis de révéler la position de bases militaires confidentielles ? L’Internet Show vous explique.

Strava, c’est l’application préférée des sportifs et en particulier des joggeurs et cyclistes. Elle permet d’enregistrer des données sur ses performances (distance, temps, date, parcours). Un peu comme sur un réseau social, il est ensuite possible de comparer celles-ci avec d’autres personnes. L’application utilise également la géolocalisation pour partager les parcours des joggeurs sur sa carte thermique.

Petit hic, les concepteurs de Strava n’ont pas anticipé que dans certains pays, les seuls utilisateurs de l’application sont des militaires ! La géolocalisation, qui montre les « points chauds » d’utilisation, permettait donc aisément de retracer des parcours de footing autour de bases militaires secrètes.

Normalement protégée en raison de la confidentialité des missions, l’identité de bon nombre de militaires est publique sur Strava puisque beaucoup n’utilisent pas de pseudonymes sur leur profil. N’importe qui sur l’application pouvait donc géolocaliser de manière précise des bases militaires américaines en Afghanistan, en Irak et en Syrie.

Bref, un gros danger pour les soldats car leurs ennemis pouvaient découvrir facilement des tonnes d’infos compromettantes. L’affaire Strava aura néanmoins permis de souligner l’importance d’une sensibilisation aux différentes situations quand des militaires partagent des données personnelles…

