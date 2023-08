Comment un journaliste belge a contribué, un peu, à la 3e inculpation de Donald Trump

C’est donc bien ce tweet qui sera utilisé par la justice américaine dans le point numéro 23 de son dossier d’inculpation de Donald Trump et de son équipe quand elle indique :

"Le 4 décembre 2020, le chef de cabinet du Secrétaire d’État de l’État de Géorgie a débunké les affirmations faites par le co-conspirateur 1 la veille, en publiant un tweet indiquant : "La vidéo de 90 secondes des travailleurs électoraux à l’arène de State Farm, prétendant montrer une fraude a été regardée dans son intégralité (heures) par les enquêteurs de @GaSecofState. Montre le traitement normal des bulletins de vote. Voici la vérification des faits à ce sujet." Le 7 décembre, il a réitéré lors d’une conférence de presse que l’affirmation selon laquelle il y avait eu une faute à State Farm Arena était fausse."

Et voilà comment le Belge Maarten Schenk et ses collègues Alan Duke et Hallie Golden ont contribué, un peu, et sans le savoir, à l’inculpation de Donald Trump pour "complot à l’encontre de l’Etat américain".