Comment un challenge sur les réseaux sociaux peut-il avoir un impact positif sur la maladie de Charcot ?

Souvenez-vous, c'était en 2014, le "Ice Bucket Challenge" s'imposait sur tous les réseaux sociaux. Le principe ? Se verser un seau d'eau glacée pour recueillir des dons pour l'association ALS Association, qui finance la recherche sur la maladie de Charcot (sclérose latérale amyotrophique, SLA).

Nombreuses sont les stars à s'être prêtées au jeu sur les plateformes, en nommant trois autres célébrités pour continuer ce défi sous 24h et toucher encore plus de monde en ligne. Mark Zuckerberg, Bill Gates, LeBron James ou encore George W. Bush ont relevé ce défi, créé par Pat Quinn et Pete Frates, deux hommes atteints de la maladie SLA qui sont décédés en 2020 et 2019.