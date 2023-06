Comment un boycott d’une bière d’AB-Inbev a provoqué une chute en bourse du groupe brassicole ?

Budweiser, la branche américaine d’AB Inbev a-t-elle été la victime d’une campagne de cancel culture ? La question se pose alors que l’action du groupe brassicole belgo-brésilien a chuté de plus de 18% au mois de mai, la baisse la plus importante depuis le début du covid. L’histoire commence il y a 2 mois. Le 1er avril, Dylan Mulvaney publie une vidéo, une publicité sur Instagram. Vous ne connaissez certainement pas cette influence américaine. Depuis un an, elle documente sur les réseaux sa transition de genre. Elle compte 10 millions d’abonnés sur TikTok, c’est un beau succès. Elle a même été reçue par Joe Biden à la Maison blanche, à l’automne dernier. Elle a donc publié la publicité le 1er avril dernier.

Dylan est heureuse de voir sa tête sur une canette de bière, la Bud Light, qui célèbre ainsi sa première de transition. Cette campagne de pub a été orchestrée par Alissa Heinerscheid, la première femme à s’occuper du marketing d’une bière. En mars, elle expliquait publiquement que sa bière devait être plus inclusive, qu’elle devait attirer de plus jeunes consommateurs, plus de femmes aussi, sinon, il n’y avait pas de futur pour Bud Light.

Cette bière est souvent associée aux fraternités étudiantes masculines outre-Atlantique. Cette campagne Instagram avec une influenceuse de la communauté LGBT s’inscrit donc dans cette perspective.

Mais c’était sans compter la réaction d’une partie de l’Amérique, plus impliquée politiquement ou plus conservatrice. Et l’allumette a été allumée par Kid Rock, un rappeur chanteur très populaire, républicain, libertarien. Dans une vidéo publiée début avril, on le voit de dos, avec une casquette MAGA, Make America Great Again, le slogan de Donald Trump. Il dit, face caméra, qu’aujourd’hui, les grands-parents ont un peu froid (sic), et que son message aujourd’hui se veut très clair et au concis que possible.

Pour découvrir Kid Rock mitrailler au fusil d'assaut des canettes de bière