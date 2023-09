Comment tuer le temps avec ces horloges musicales et visuelles

Quoi de mieux pour se vider le cerveau que de traîner sur un site inutile et donc tout à fait indispensable ? Ça tombe bien, c’est le concept de cette rubrique.

Cette semaine, on vous propose deux sites similaires, imaginés par les équipes de The Pudding. Le premier site, créé par Russell Samora, s’appelle tout simplement "a clock where the time is in a song title", ou en français : une horloge où l'heure est indiquée dans le titre d'une chanson. Toutes les minutes, le site puise dans le catalogue de Spotify et joue la chanson qui contient cette heure exacte dans son titre. Selon Samora, il y a plus de 8.968 chansons au total, donc le site joue rarement deux fois la même chanson.