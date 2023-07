Comment trouver sa vocation dans un monde en transition ?

Nicolas se sent alors investi d’une mission, celle d’accompagner ses élèves dans leur orientation professionnelle. "Je me suis formé à différents outils de connaissance de soi. J’ai testé ça avec mes élèves pendant six ans, dans le cadre du cours de religion. Je me suis rapidement rendu compte qu’ils étaient en demande. Les jeunes voulaient à la fois mieux se connaître, mais aussi savoir quel allait être leur futur en termes économique, écologique et social."

Mais, il s’aperçoit que les outils d’orientation plus classiques ne sont pas adaptés à notre nouvelle réalité. "Il manquait une dimension. Celle qu’on vit dans un monde en train de basculer." Entre sécheresses, inondations et pénuries de plus en plus courantes, chaque territoire va traverser des décennies difficiles. "Cela demande un changement progressif (et rapide) de nos modes de vie pour pouvoir vivre au mieux cette grande transition vers plus de sobriété et de solidarité." Au-delà de son rôle d’enseignant, Nicolas veut aider les jeunes à se comprendre, comprendre leur époque et leur donner envie de s’y engager.