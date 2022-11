Comment tricher dans une file d’attente ?

Dans une file d’attente, il y a généralement deux profils : celui, détendu, qui attend patiemment son tour et se montre même prêt à céder sa place ; et celui, plus sournois, qui se faufile devant vous sans en avoir l’air pour grapiller quelques minutes ou quelque secondes, provoquant bien souvent votre courroux, silencieux ou non… : le fameux resquilleur !

Mais comment agiriez-vous s’il devenait possible de resquiller à votre tour en toute impunité ? Une petite expérience psychologique a montré que c’était tout à fait possible. Pour mener cette expérience à bien, des chercheurs ont dissimulé des caméras au sein d’une entreprise, près d’une photocopieuse très utilisée, et ils ont attendu qu’une file se forme. Ils ont alors demandé à un complice de s’y glisser pour demander à la personne qui s’apprêtait à utiliser la machine de lui céder sa place, selon trois scénarios distincts.

Dans le premier, le complice exprime sa requête en expliquant qu’il est très pressé pour cause de demande urgente de la hiérarchie. Résultat, l’intéressé le laisse passer, et sans hésiter : devant un tel argument l’intervention lui semble légitime.

Puis, deuxième file d’attente, deuxième scénario : cette fois, la même requête est formulée mais sans aucune justification. Il s’agit simplement de demander si on peut passer devant, sans ajouter de raison. Sans surprise, dans ce cas l’intéressé refuse toujours de céder sa place : le complice devra logiquement attendre son tour, comme tout le monde !

Enfin, dans un troisième scénario, la requête va être à nouveau justifiée, mais avec une excuse complètement absurde (par exemple : " Puis-je utiliser la machine là tout de suite car je dois faire des photocopies ? ").

Et… bien souvent ça marche ! Les résultats montrent que la justification bidon est, la plupart du temps, tout aussi efficace que la requête réellement bien motivée...Il suffit donc de justifier sa demande pour resquiller (assez facilement) : peu importe si la raison tient la route...ou non ! Comme quoi, il suffit souvent de quelques mots pour faire toute la différence.